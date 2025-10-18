छत्तीसगढ़ के पांच शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 61 सीटें बढ़ी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेजों में पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट) की 61 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने एमडी-एमएस की नई सीटों की स्वीकृति प्रदान की है। इसके बाद अब प्रदेश में शासकीय पीजी सीटों की संख्या बढ़कर 377 हो गई है, जबकि पहले यह संख्या 316 थी।

वर्तमान में राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में 186 पीजी सीटें उपलब्ध हैं। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि इससे प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ेगी और उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाना आसान होगा।

इन मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी पीजी की सीटें

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर - 21

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, राजनांदगांव - 7

बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर - 8

लखी राम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, रायगढ़ - 12

बिसाहू दास महंत मेडिकल कॉलेज, कोरबा - 13

राज्य सरकार का मानना है कि इन नई सीटों से युवाओं को चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य संरचना को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। विशेषज्ञ डाक्टरों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।