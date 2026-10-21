कॉलेजों में शिक्षकों की स्थिति जानने के लिए बनेगी कमेटी, नवंबर से शुरू होंगे निरीक्षण, 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का नियम लागू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : निजी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) के लिए गंभीर हो गया है। कार्यपरिषद की बैठक में मामला उठने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। अब सिर्फ कॉलेजों के दावों और शपथ पत्रों के आधार पर भरोसा नहीं किया जाएगा। बल्कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर शिक्षकों की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। इसके लिए अगले सप्ताह कुलगुरु डॉ. राकेश सिंघई ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। फिर निरीक्षण कमेटी बनाई जाएगी, जो नवंबर के दूसरे सप्ताह से निजी कॉलेजों की जांच शुरू करेगी।

कई संस्थानों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है 16 अक्टूबर को हुई कार्यपरिषद की बैठक में सदस्यों ने निजी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा उठाया था। दरअसल कॉलेजों को संबद्धता लेते समय रिक्त पदों को छह महीने के भीतर भरने का शपथ पत्र देना होता है। इसके बावजूद कई संस्थानों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। ऐसे में विश्वविद्यालय ने अब दस्तावेजों के बजाय वास्तविक स्थिति की पड़ताल करने का निर्णय लिया है।