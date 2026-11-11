गर्मियों में जलसंकट की आशंका के चलते डीएवीवी इस बार जल्द करवाएगा परीक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : प्रदेश के कई हिस्सों में कम बरसात का असर अब आगामी गर्मियों में दिखाई देने की आशंका है। इसे देखते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। गर्मियों में संभावित जलसंकट को देखते हुए पहले ही विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (यूटीडी) का शेड्यूल तय कर दिया।

इसके बाद अब कॉलेजों की परीक्षाएं भी जल्द करवाने की कवायद चल रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने अगले सप्ताह कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी कॉलेजों को फरवरी तक पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लास लगाकर विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी करवाने पर जोर रहेगा।