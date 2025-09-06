मेरी खबरें
    BPSC 71st CCE Admit Card 2025: आज जारी हो जाएगा बीपीएससी एग्जाम का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

    BPSC 71st Prelims Exam 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा (BPSC 71st CCE Prelims 2025) के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी है। आयोग आज यानी 6 सितंबर 2025 को एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर देगा। आइए जानते हैं डाउनलोड करने का आसान तरीका-

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 02:50:29 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 02:50:29 PM (IST)
    BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा एडमिट कार्ड

    1. आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा एडमिट कार्ड
    2. BPSC Admit Card 2025 ऐसे करें डाउनलोड
    3. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की पड़ेगी जरूरत

    एजुकेशन डेस्क: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने एडमिड कार्ड का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को राहत दी है। BPSC CCE 71st प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की तारीख जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि जो उम्मीदवार बेसब्री से BPSC CCE 71st प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, अब वे सभी आज यानी 06 सितंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल, BPSC प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं कि आप अपना एडमिड कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं-

    रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से ऐसे करें डाउनलोड

    उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा BPSC प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं, वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएं। इसके साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर पर निर्धारित समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें, अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

    दो पालियों में होगा एग्जाम

    बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन बिहार के कई एग्जामिनेशन सेंटरों में 13 सितंबर, 2025 को किया जाएगा। आपको बता दें कि BPSC की परीक्षा दो पाली में आयोजित कराई जाएगी। इसमें पहली पाली सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और साथ ही दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। जानकारी के अनुसार इस बार भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 1264 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

