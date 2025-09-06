BPSC 71st CCE Admit Card 2025: आज जारी हो जाएगा बीपीएससी एग्जाम का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने एडमिड कार्ड का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को राहत दी है। BPSC CCE 71st प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की तारीख जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि जो उम्मीदवार बेसब्री से BPSC CCE 71st प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, अब वे सभी आज यानी 06 सितंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल, BPSC प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं कि आप अपना एडमिड कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं-

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से ऐसे करें डाउनलोड उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा BPSC प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं, वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएं। इसके साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर पर निर्धारित समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें, अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।