दीप्ति मुले, नईदुनिया, जबलपुर। घूमने-फिरने, नई जगहों और अलग-अलग संस्कृतियों को जानने का शौक रखने वाले युवाओं के लिए पर्यटन का क्षेत्र बेहतर करियर विकल्प बन सकता है। तेजी से विकसित हो रहे टूरिज्म सेक्टर में अब केवल गाइड या ट्रैवल एजेंट तक ही रोजगार सीमित नहीं है।

जबलपुर में भी पर्यटन से संबंधित कई पाठ्यक्रम इस क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवा टूर ऑपरेटर, ट्रैवल कंसल्टेंट, एयरलाइंस, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और पर्यटन विभाग में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। खास बात यह है कि जबलपुर में भी पर्यटन से संबंधित कई पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।