करियर अलर्ट: भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन की निकाली भर्ती, करें आवेदन
Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 09:46:28 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 09:46:28 AM (IST)
इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सुनहरा मौका। (फाइल फोटो)
HighLights
- एसएससी टेक अक्टूबर 2026 के लिए सेना भर्ती नोटिफिकेशन जारी
- पुरुष आवेदन की अंतिम तिथि पांच फरवरी निर्धारित की गई
- महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि चार फरवरी
एज्यूकेशन डेस्क। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए भारतीय फौज में भर्ती निकली है। भारतीय सेना ने शार्ट सर्विस कमीशन महिला और पुरुष एंट्री अक्टूबर 2026 का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। अभ्यर्थी इस एंट्री में भाग लेने के लिए इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
आर्मी टेक्निकल की इस नई भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी किया है। दोनों की एप्लीकेशन विंडो भी अलग-अलग तारीख में बंद होगी। पुरुष एंट्री के लिए आवेदन की तारीख पांच फरवरी तक और महिला एंट्री के लिए आवेदन की तारीख चार फरवरी रखी गई है।
शैक्षिक योग्यता
- पुरुष एंट्री की यह रिक्तियां सिविल, आर्किटेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंफार्मेशन टेक्नोलाजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, मैकेनिकल समेत विभिन्न इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए हैं।
- आवेदकों के पास संबंधित या समकक्ष क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। महिला एंट्री के लिए भी इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है।
- एसएसबी इंटरव्यू के समय आपको अपने सभी दस्तावेज ओरिजिनल ले जाने होंगे। इस भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है।
आयु सीमा
एसएसटी टेक 67 महिला के लिए उम्मीदवारों की जन्मतिथि एक अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2006 तक होनी चाहिए। दोनों तारीखों की भी गणना होगी। पुरुष एंट्री के लिए एक अक्टूबर 1999 से 31 सितंबर 2006 डेट आफ बर्थ के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
चयन प्रक्रिया
शार्ट लिस्टिंग, एसएसबी, पीसीटीए, मेडिकल आदि चरणों के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। यह डायरेक्ट एंट्री है।