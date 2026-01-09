करियर अलर्ट: भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन की निकाली भर्ती, करें आवेदन

एज्यूकेशन डेस्क। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए भारतीय फौज में भर्ती निकली है। भारतीय सेना ने शार्ट सर्विस कमीशन महिला और पुरुष एंट्री अक्टूबर 2026 का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। अभ्यर्थी इस एंट्री में भाग लेने के लिए इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

आर्मी टेक्निकल की इस नई भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी किया है। दोनों की एप्लीकेशन विंडो भी अलग-अलग तारीख में बंद होगी। पुरुष एंट्री के लिए आवेदन की तारीख पांच फरवरी तक और महिला एंट्री के लिए आवेदन की तारीख चार फरवरी रखी गई है।