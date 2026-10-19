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सीबीएसई साइंस चैलेंज, कक्षा 8वीं से 10वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाने का मौका

CBSE 8वीं से 10वीं के छात्रों की वैज्ञानिक सोच बढ़ाने के लिए 'साइंस चैलेंज 2026-27' आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा दो चरणों में मुफ्त होगी, जिसमें विजेत...और पढ़ें

By Anil TomarEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 08:52:08 AM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 09:03:21 AM (IST)
सीबीएसई साइंस चैलेंज, कक्षा 8वीं से 10वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाने का मौका
कक्षा 8वीं से 10वीं के विद्यार्थियों को सीबीएसई साइंस चैलेंज। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. CBSE द्वारा 8वीं से 10वीं के छात्रों के लिए साइंस चैलेंज।
  2. यह प्रतियोगिता दो चरणों में होगी, कोई शुल्क नहीं लगेगा।
  3. पहले चरण की स्कूल स्तरीय परीक्षा 2-13 नवंबर के बीच।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और समस्या-समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए सीबीएसई साइंस चैलेंज 2026-27 आयोजित करने की घोषणा की है। यह प्रतियोगिता कक्षा 8वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दो चरणों में स्कूल स्तर और अंतर-स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएगी। इस चैलेंज में भाग लेने के लिए छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्रतियोगिता के पहले चरण के तहत स्कूल स्तर पर परीक्षा का आयोजन दो से 13 नवंबर के बीच किया जाएगा, जिसके लिए स्कूलों द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी तरह दूसरे स्तर के लिए परीक्षा 17 से 25 नवंबर व तीसरे चरण की परीक्षा 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच होगी। बोर्ड के इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से आगे ले जाकर उनकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को निखारना है।


प्रतियोगिता का स्वरूप और नियम

  • सीबीएसई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों की गति और सटीकता दोनों का परीक्षण करती है।

  • प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों के बाद बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे।

  • पहले चरण की परीक्षा स्कूल स्तर पर कक्षा के भीतर आयोजित की जाएगी, जिसकी समयावधि अधिकतम 60 मिनट होगी।

  • मूल्यांकन प्रक्रिया में उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कम से कम समय में अधिकतम प्रश्नों के सटीक उत्तर देंगे।

चयन प्रक्रिया और अगले चरण के निर्देश

प्रथम चरण के सफल आयोजन के बाद प्रत्येक संबद्ध स्कूल अपनी संस्था से कुल छह विद्यार्थियों कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं से प्रत्येक कक्षा से सर्वश्रेष्ठ 2 छात्रों का चयन करेगा। चयनित छात्रों का यह पंजीकरण 17 नवंबर से 25 नवंबर के बीच सीबीएसई पोर्टल पर किया जाएगा। इसके पश्चात दूसरे और अंतिम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी।

प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन

बोर्ड द्वारा दूसरे चरण के सभी प्रतिभागियों को आनलाइन सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को विशेष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। सीबीएसई ने देश भर के सभी संबद्ध विद्यालयों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस वैज्ञानिक मंच से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि छात्रों में रचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत किया जा सके।