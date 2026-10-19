सीबीएसई साइंस चैलेंज, कक्षा 8वीं से 10वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाने का मौका

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और समस्या-समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए सीबीएसई साइंस चैलेंज 2026-27 आयोजित करने की घोषणा की है। यह प्रतियोगिता कक्षा 8वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दो चरणों में स्कूल स्तर और अंतर-स्कूल स्तर पर आयोजित की जाएगी। इस चैलेंज में भाग लेने के लिए छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्रतियोगिता के पहले चरण के तहत स्कूल स्तर पर परीक्षा का आयोजन दो से 13 नवंबर के बीच किया जाएगा, जिसके लिए स्कूलों द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी तरह दूसरे स्तर के लिए परीक्षा 17 से 25 नवंबर व तीसरे चरण की परीक्षा 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच होगी। बोर्ड के इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से आगे ले जाकर उनकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को निखारना है।