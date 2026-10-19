ग्वालियर के शीतला माता मंदिर में हादसे के वक्त न डॉक्टर मिले न एंबुलेंस; निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचे घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर परिसर में नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं में इस बार लापरवाही सामने आई है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि हर साल नवरात्र के दौरान परिसर में चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन इस बार डाक्टरों की तैनाती नहीं की गई। इतना ही नहीं, परिसर में आपात स्थिति के लिए खड़ी रहने वाली एंबुलेंस भी इस बार मौजूद नहीं थी।

घायलों को निजी वाहनों से ले जाना पड़ा अस्पताल हादसे के बाद घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए न तो मौके पर चिकित्सक मौजूद थे और न ही एंबुलेंस की सुविधा मिल सकी। ऐसे में घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाना पड़ा। इस स्थिति ने नवरात्र जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।