CG MBBS Admission: छत्तीसगढ़ में मेडिकल की 200 सीटें बढ़ी, तीसरे चरण की Counselling शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य में एमबीबीएस की कुल सीटों में 200 की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के साथ रावतपुरा मेडिकल कॉलेज को 100 सीटों की मान्यता मिली है। वहीं, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की मौजूदा 150 सीटों को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है।

सीटों में विस्तार और नए अवसर रावतपुरा मेडिकल कॉलेज अब राज्य सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के बाद 100 छात्रों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकेगा। इस फैसले से इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा।

शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की मौजूदा 150 सीटों को दो बार 50-50 सीटो की बढ़ोतरी करने के बाद 250 कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए उपलब्ध सीटों में लगभग 66 प्रतिशत की वृद्धि है। दोनों कॉलेजों में बढ़ी हुई सीटों के साथ प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या 2200 से अधिक हो गई है। तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस प्रवेश के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग का आरंभ कर दिया गया है। काउंसलिंग में अब तक राज्य कोटा की शत प्रतिशत सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस काउंसलिंग के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को अपने इच्छित कॉलेज और विषय में प्रवेश मिलने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तीसरे चरण की काउंसलिंग में वह सभी उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, जो पहले दो चरणों में चयनित नहीं हुए या जिन्होंने अपनी सीट को छोड़ दिया। अधिकारियों ने कहा कि छात्रों को सभी जरूरी दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र लेकर काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा।