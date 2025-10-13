मेरी खबरें
    CG MBBS Admission: छत्तीसगढ़ में मेडिकल की 200 सीटें बढ़ी, तीसरे चरण की Counselling शुरू

    छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की 200 सीटें और बढ़ा दी गई हैं। इसमें रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के 100 सीटों को मान्यता प्रदान की गई है, वहीं शंकराचार्या मेडिकल कॉलेज की दो बार में 100 सीटें बढ़ाई गई है। साथ ही प्रदेश में MBBS में प्रवेश के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 11:02:24 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 11:30:24 AM (IST)
    मेडिकल की 200 सीटें बढ़ी

    नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य में एमबीबीएस की कुल सीटों में 200 की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के साथ रावतपुरा मेडिकल कॉलेज को 100 सीटों की मान्यता मिली है। वहीं, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की मौजूदा 150 सीटों को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है।

    सीटों में विस्तार और नए अवसर

    • रावतपुरा मेडिकल कॉलेज अब राज्य सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता के बाद 100 छात्रों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकेगा। इस फैसले से इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा।


  • शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की मौजूदा 150 सीटों को दो बार 50-50 सीटो की बढ़ोतरी करने के बाद 250 कर दिया गया है।

  • छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए उपलब्ध सीटों में लगभग 66 प्रतिशत की वृद्धि है। दोनों कॉलेजों में बढ़ी हुई सीटों के साथ प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या 2200 से अधिक हो गई है।

    • तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू

    छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस प्रवेश के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग का आरंभ कर दिया गया है। काउंसलिंग में अब तक राज्य कोटा की शत प्रतिशत सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस काउंसलिंग के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को अपने इच्छित कॉलेज और विषय में प्रवेश मिलने का अवसर मिलेगा।

    छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तीसरे चरण की काउंसलिंग में वह सभी उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, जो पहले दो चरणों में चयनित नहीं हुए या जिन्होंने अपनी सीट को छोड़ दिया। अधिकारियों ने कहा कि छात्रों को सभी जरूरी दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र लेकर काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा।

    विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए राहत

    छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की नई सीटों और काउंसलिंग की प्रक्रिया ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए राहत की स्थिति पैदा कर दी है। पिछले सालों में छात्रों को कॉलेज और सीटों की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब नई सीटों और व्यवस्थित काउंसलिंग से यह समस्या काफी हद तक कम हो गई है।\

    शिक्षा गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवा पर प्रभाव

    अधिकारियों का कहना है कि नए कॉलेजों की मान्यता और सीटों की वृद्धि से न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच भी बढ़ेगी। अधिक डाक्टर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और भविष्य में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में योगदान देंगे।

