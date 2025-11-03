मेरी खबरें
    CG Vyapam ने परीक्षाओं में ड्रेस कोड को लेकर जारी किया स्पष्ट नियम, केवल इन रंगों के कपड़ों के साथ ही मिलेगा प्रवेश

    CG Vyapam की ओर से परीक्षाओं में अभ्यार्थियों के ड्रेस कोड को लेकर स्पष्ट नियम जारी कर दिया गया है। जिससे अभ्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर परेशानी नहीं हो। परीक्षार्थी आगामी परीक्षा में काले, नीले, हरे और मरून और गहरे रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हैं। उन्हें केवल हल्के रंग के कपड़े के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 09:14:49 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 09:21:05 AM (IST)
    CG Vyapam ने परीक्षाओं में ड्रेस कोड को लेकर जारी किया स्पष्ट नियम, केवल इन रंगों के कपड़ों के साथ ही मिलेगा प्रवेश
    परीक्षार्थियों के गहरे रंग के कपड़े पहनने पर रोक

    HighLights

    1. परीक्षार्थियों के काले, नीले, हरे और मरून रंग के कपड़े पहनने पर रोक
    2. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी सादे कपड़े पहने जिनमें जेब, बटन और धातु न हो
    3. छत्तीसगढ़ व्यापम की ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा नौ नवंबर को होगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: परीक्षा केंद्रों में कपड़ों के रंग और ड्रेस कोड को लेकर लगातार हो रही परेशानियों के बाद व्यापमं (CG Vyapam Dress Code) ने आखिरकार नियम स्पष्ट कर दिए हैं। अब आगामी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा में अभ्यर्थियों को काले, नीले, हरे और मरून रंग के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी। केवल हल्के रंग के सादे कपड़े ही परीक्षा में मान्य रहेंगे।

    बीते सभी परीक्षाओं में ड्रेस कोड की अस्पष्टता के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर कपड़े बदलने, जेवर या एक्सेसरीज़ उतारने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था। कई केंद्रों में युवतियों को बालियां, चूड़ियां और दुपट्टे तक उतरवाए गए थे। वहीं, कई अभ्यर्थियों को गहरे रंग के कपड़े पहनने पर प्रवेश तक नहीं दिया गया था।


    इस बार व्यापमं ने परीक्षा से पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि उम्मीदवारों को किसी तरह की असुविधा न हो। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी सादे कपड़े पहनें (yapam lite colour dress) , जिनमें जेब, बटन या धातु की चीजें न हों। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह कदम देर से सही, लेकिन स्वागत योग्य है।

    तीन महीनों में आठ से ज्यादा परीक्षाएं

    बीते तीन महीनों में व्यापमं ने आठ से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई। इन सभी में असपष्ट नियम होने के कारण अभ्यर्थी परेशान हुए। नियमों को लेकर छात्र संगठनों ने लगातार आंदोलन भी किए। लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तीन महीनों बाद अब व्यापमं ने रंग को लेकर नियम स्पष्ट किए।

    नौ नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा के लिए बताए नियम

    ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा नौ नवंबर को प्रस्तावित है, जिसमें प्रदेशभर से हजारों उम्मीदवार शामिल होंगे। व्यापमं ने उम्मीद जताई है कि स्पष्ट नियमों से इस बार परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न होगी।

