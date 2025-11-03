CG Vyapam ने परीक्षाओं में ड्रेस कोड को लेकर जारी किया स्पष्ट नियम, केवल इन रंगों के कपड़ों के साथ ही मिलेगा प्रवेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: परीक्षा केंद्रों में कपड़ों के रंग और ड्रेस कोड को लेकर लगातार हो रही परेशानियों के बाद व्यापमं (CG Vyapam Dress Code) ने आखिरकार नियम स्पष्ट कर दिए हैं। अब आगामी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा में अभ्यर्थियों को काले, नीले, हरे और मरून रंग के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी। केवल हल्के रंग के सादे कपड़े ही परीक्षा में मान्य रहेंगे।
बीते सभी परीक्षाओं में ड्रेस कोड की अस्पष्टता के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर कपड़े बदलने, जेवर या एक्सेसरीज़ उतारने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था। कई केंद्रों में युवतियों को बालियां, चूड़ियां और दुपट्टे तक उतरवाए गए थे। वहीं, कई अभ्यर्थियों को गहरे रंग के कपड़े पहनने पर प्रवेश तक नहीं दिया गया था।
इस बार व्यापमं ने परीक्षा से पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि उम्मीदवारों को किसी तरह की असुविधा न हो। नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी सादे कपड़े पहनें (yapam lite colour dress) , जिनमें जेब, बटन या धातु की चीजें न हों। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह कदम देर से सही, लेकिन स्वागत योग्य है।
बीते तीन महीनों में व्यापमं ने आठ से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई। इन सभी में असपष्ट नियम होने के कारण अभ्यर्थी परेशान हुए। नियमों को लेकर छात्र संगठनों ने लगातार आंदोलन भी किए। लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तीन महीनों बाद अब व्यापमं ने रंग को लेकर नियम स्पष्ट किए।
यह भी पढ़ें- कोरबा में एक्स-रे में दिखा सिक्का जैसा गोला, इलाज शुरू होने से पहले मासूम की मौत
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा नौ नवंबर को प्रस्तावित है, जिसमें प्रदेशभर से हजारों उम्मीदवार शामिल होंगे। व्यापमं ने उम्मीद जताई है कि स्पष्ट नियमों से इस बार परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न होगी।