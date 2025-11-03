CG Vyapam ने परीक्षाओं में ड्रेस कोड को लेकर जारी किया स्पष्ट नियम, केवल इन रंगों के कपड़ों के साथ ही मिलेगा प्रवेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: परीक्षा केंद्रों में कपड़ों के रंग और ड्रेस कोड को लेकर लगातार हो रही परेशानियों के बाद व्यापमं (CG Vyapam Dress Code) ने आखिरकार नियम स्पष्ट कर दिए हैं। अब आगामी ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा में अभ्यर्थियों को काले, नीले, हरे और मरून रंग के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी। केवल हल्के रंग के सादे कपड़े ही परीक्षा में मान्य रहेंगे।

बीते सभी परीक्षाओं में ड्रेस कोड की अस्पष्टता के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर कपड़े बदलने, जेवर या एक्सेसरीज़ उतारने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था। कई केंद्रों में युवतियों को बालियां, चूड़ियां और दुपट्टे तक उतरवाए गए थे। वहीं, कई अभ्यर्थियों को गहरे रंग के कपड़े पहनने पर प्रवेश तक नहीं दिया गया था।