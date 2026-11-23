नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। इंजीनियरिंग में प्रवेश की तैयारी कर रहे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के सामने अप्रैल 2027 में दोहरी परीक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। एक ओर 12वीं बोर्ड परीक्षा का दबाव रहेगा, तो दूसरी ओर जेईई मेन के दूसरे सत्र में बेहतर स्कोर करने की तैयारी करनी होगी। दोनों परीक्षाओं के संभावित कार्यक्रम में अंतर बेहद कम होने और कई तारीखों पर टकराव की आशंका ने विद्यार्थियों की चिंता बढ़ा दी है। अब छात्र चाहते हैं कि परीक्षा आयोजित करने वाला छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल नया कार्यक्रम तय करे, ताकि दोनों में से किसी एक परीक्षा को चुनने या नुकसान उठाने की मजबूरी न रहे।

एक ही दिन दो परीक्षाओं की आशंका छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यक्रम के अनुसार, 12वीं बोर्ड की परीक्षा 12 मार्च से 8 अप्रैल तक निर्धारित है। वहीं, जेईई मेन 2027 के दूसरे सत्र की परीक्षा 2 से 7 अप्रैल के बीच संभावित बताई जा रही है। इस हिसाब से अप्रैल का पहला सप्ताह इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के लिए बेहद कठिन होने वाला है। संभावित कार्यक्रम के अनुसार, तीन अप्रैल को जेईई मेन और बोर्ड परीक्षा की तारीख एक ही दिन पड़ सकती है।