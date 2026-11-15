देशभर के 30 हजार आयुर्वेद छात्रों पर संकट; बिना इंटर्नशिप 'NExT' परीक्षा वैधानिक नहीं, विरोध शुरु

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आयुर्वेद के बीएएमएस 2021-22 बैच के छात्रों को बिना इंटर्नशिप पूरी किए ही नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) में बैठना पड़ सकता है। नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (एनसीआईएसएम) के 10 दिसंबर 2025 के पत्रादेश के अनुसार इस बैच को नेक्स्ट से गुजरना होगा, जो मार्च 2027 (संभावित तिथि) में हो सकती है। जबकि इस बैच की इंटर्नशिप एक अक्टूबर 2026 से शुरू हुई है और 30 सितंबर 2027 को पूरी होगी।

आयुर्वेद में साढ़े चार साल की डिग्री के बाद एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप होती है, कुल साढ़े पांच साल की डिग्री होती है। ऐसे में मार्च 2027 में परीक्षा कराना न तो वैधानिक रूप से उचित कहा जा सकता है और न ही छात्रों के साथ न्यायसंगत है।

आयोग के ही चार जुलाई 2024 के पत्र के अनुसार नेक्स्ट में आवेदन के लिए न्यूनतम 272 दिन की इंटर्नशिप पूरी होना जरूरी है। एक अक्टूबर 2026 से इंटर्नशिप शुरू मानें तो भी 272 दिन 30 जून 2027 में पूरे होंगे। वहीं, भारत के राजपत्र एक मई 2024 के नए गजट नोटिफिकेशन में भी आयुर्वेद इंटर्नशिप एक वर्ष की स्पष्ट है।

30 हजार छात्र प्रभावित

मध्यप्रदेश के करीब 2000 समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, नई दिल्ली समेत देशभर के 25 से 30 हजार छात्र इस समय इंटर्नशिप कर रहे हैं और प्रभावित हैं। नियमों के अनुसार बिना नेक्स्ट पास किए काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी प्रैक्टिस बाधित होगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा और पीजी एमडी-एमएस करने में भी दिक्कत आएगी।