DAVV Indore: पुराने सिलेबस से लॉ ऑफ क्राइम में पूछे जाएंगे प्रश्न, 28 नवंबर को होगा पेपर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बीते दिनों गलत सिलेबस से बनाए गए लॉ ऑफ क्राइम विषय की परीक्षा स्थगित कर दी। इसे लेकर जांच खत्म नहीं हुई है। जबकि समयावधि पूरी हो गई है। सदस्यों ने जांच पूरी करने के लिए कुलगुरु डॉ. राकेश सिंघई से अतिरिक्त समय मांगा है।

समिति ने सात दिन में रिपोर्ट देने पर जोर दिया है। अभी तक जांच में यह सामने आया है कि लापरवाही गोपनीय-परीक्षा विभाग से लेकर पेपर सेटर और कॉलेज की रही है। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन ने लॉ ऑफ क्राइम विषय का नया पेपर तैयार कर लिया है। उसमें पुराने सिलेबस यानी भारतीय नागरिक संहिता से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।