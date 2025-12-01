December 2025 Exam Date: UPSC, RRB, SSC, IBPS... दिसंबर में आयोजित होंगी ये बड़ी परीक्षाएं, देखें शेड्यूल

मेरी खबरें
    SSC JE, CLAT 2026, IBPS RRB क्लर्क, SSC CPO और UPSC इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन जैसी प्रमुख परीक्षाएं इसी महीने आयोजित होंगी। इसके अलावा, कुछ परीक्षाएं जनवरी 2026 तक जारी रहेंगी, जैसे कि दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल और UGC NET दिसंबर 2025। उम्मीदवार अपनी तैयारी इस शेड्यूल के अनुसार कर सकते हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 04:17:11 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 04:17:11 PM (IST)
    एजुकेशन डेस्क। वर्ष 2025 का आखिरी महीना यानी दिसंबर आ चुका है और यह महीना विभिन्न सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं से भरा हुआ है। यूपीएससी (UPSC), एमपीपीएससी (MPPSC), एसएससी (SSC), आईबीपीएस (IBPS) सहित कई अन्य केंद्रीय और राज्य स्तरीय भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन इस महीने किया जाना है। जो उम्मीदवार इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह शेड्यूल अपनी आगे की रणनीति तैयार करने में बेहद उपयोगी साबित होगा।

    दिसंबर 2025 में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षाएं

    - दिसंबर माह की शुरुआत में ही एसएससी जूनियर इंजीनियर (SSC JE) की परीक्षा 3 से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2026) का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को होगा। बैंकिंग क्षेत्र की बड़ी भर्ती, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) प्रीलिम एग्जाम 2025, 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को निर्धारित है।


    - इसके अलावा, एसएससी सीपीओ (SSC CPO) पेपर-1 9 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यूपीएससी एसओ/स्टेनो एलडीसी परीक्षा और ईएमआरएस परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को होंगी, जबकि एमपी पीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2025 14 दिसंबर 2025 को है। कानूनी प्रवेश परीक्षा ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET 2026) भी 14 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी।

    - महीने के मध्य में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा 16 दिसंबर 2025 को शुरू होगी, और दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (ड्राइवर मेल) एग्जाम 16 एवं 17 दिसंबर 2025 को निर्धारित है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 एग्जाम 2025 20 दिसंबर 2025 को है, जबकि नीट एसएस 2025 26 और 27 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

    दिसंबर से जनवरी 2026 तक चलने वाले एग्जाम

    दिसंबर 2025 से शुरू होकर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं नए साल यानी जनवरी 2026 तक जारी रहेंगी। इनमें दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव (मेल/फीमेल) एग्जाम शामिल है जो 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक चलेगा। वहीं, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की परीक्षाएं क्रमशः 7 से 12 जनवरी 2026 और 15 से 22 जनवरी 2026 तक होंगी।

    एडमिट कार्ड जारी होने की प्रक्रिया

    उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि SSC और RRB जैसी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड आमतौर पर एग्जाम डेट से लगभग 4 दिन पहले जारी किए जाते हैं। वहीं, UPSC और IBPS जैसी संस्थाएं परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व ही एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा देती हैं। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नवीनतम जानकारी के लिए वे संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।

