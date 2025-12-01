December 2025 Exam Date: UPSC, RRB, SSC, IBPS... दिसंबर में आयोजित होंगी ये बड़ी परीक्षाएं, देखें शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क। वर्ष 2025 का आखिरी महीना यानी दिसंबर आ चुका है और यह महीना विभिन्न सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं से भरा हुआ है। यूपीएससी (UPSC), एमपीपीएससी (MPPSC), एसएससी (SSC), आईबीपीएस (IBPS) सहित कई अन्य केंद्रीय और राज्य स्तरीय भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन इस महीने किया जाना है। जो उम्मीदवार इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह शेड्यूल अपनी आगे की रणनीति तैयार करने में बेहद उपयोगी साबित होगा।

दिसंबर 2025 में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षाएं - दिसंबर माह की शुरुआत में ही एसएससी जूनियर इंजीनियर (SSC JE) की परीक्षा 3 से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2026) का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को होगा। बैंकिंग क्षेत्र की बड़ी भर्ती, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) प्रीलिम एग्जाम 2025, 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को निर्धारित है।

- इसके अलावा, एसएससी सीपीओ (SSC CPO) पेपर-1 9 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यूपीएससी एसओ/स्टेनो एलडीसी परीक्षा और ईएमआरएस परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को होंगी, जबकि एमपी पीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2025 14 दिसंबर 2025 को है। कानूनी प्रवेश परीक्षा ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET 2026) भी 14 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी। - महीने के मध्य में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा 16 दिसंबर 2025 को शुरू होगी, और दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (ड्राइवर मेल) एग्जाम 16 एवं 17 दिसंबर 2025 को निर्धारित है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 एग्जाम 2025 20 दिसंबर 2025 को है, जबकि नीट एसएस 2025 26 और 27 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।