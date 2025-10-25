मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    DSSSB TGT Recruitment 2025: शिक्षक के पदों पर निकाली बंपर भर्ती... ₹1,42,400 प्रतिमाह तक मिलेगी सैलरी

    DSSSB TGT Recruitment 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में टीजीटी शिक्षकों की बंपर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती अभियान के तहत हजारों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार सात नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के साथ बीएड और CTET पास होना आवश्यक है।

    By Mahesh Gupta
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 09:51:15 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 09:52:17 PM (IST)
    DSSSB TGT Recruitment 2025: शिक्षक के पदों पर निकाली बंपर भर्ती... ₹1,42,400 प्रतिमाह तक मिलेगी सैलरी
    दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी शिक्षकों की बंपर भर्ती

    HighLights

    1. 5000 से अधिक टीजीटी शिक्षकों के पदों पर भर्ती।
    2. यह योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
    3. आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर निर्धारित की गई।

    एजुकोशन डेस्क: गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए अभी शानदार अवसर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पांच हजार से ज्यादा पदों के लिए टीजीटी शिक्षकों की भर्ती (DSSSB TGT Recruitment 2025) निकाली है, जिसके लिए जल्द ही आवेदन बंद होने वाले हैं।

    आवश्यक योग्यता

    अगर आप शिक्षक की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो डीएसएसएसबी की आफिशियल वेबसाइट पर सात नवंबर या इससे पहले कभी भी आवेदन कर दें। शैक्षिक योग्यता टीजीटी टीचर के लिए डीएसएसएसबी की इस भर्ती का फार्म भरने के लिए अभ्यर्थियों ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पूरी की हो।


    naidunia_image

    साथ ही बीएड/बीएलएड/बीएससी-बीएड/बीए-बीएड के साथ सीईटीईटी परीक्षा भी पास की होनी चाहिए। अगर आप ये योग्यता रखते हैं, तो इस भर्ती अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। आयु सीमा आवेदकों की अधिकतम उम्र 30 वर्ष से ज्यादा न होगा। हालांकि ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्गों को नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों को यह सरकारी नौकरी मिलेगी।

    इन विषयों में वैकेंसी

    मैथिमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर विषय में रिक्तियां निकली हैं। इसके लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं।

    इतनी मिलेगी सैलरी

    सैलरी 44 हजार 900, एक लाख 42 हजार 400 रुपये प्रति माह तक उम्मीदवारों को प्रति माह सैलरी मिलेगी। फीस इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लिकेशन फीस देनी होगी। आरक्षित वर्गों, महिला और एक्स सर्विसमैन को इससे छूट दी गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.