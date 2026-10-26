कटनी में रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला 28 अक्टूबर को, 20 कंपनियों में 2280 से अधिक पद

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 28 अक्टूबर 2026 को शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, झिंझरी, कटनी में जिला स्तरीय युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा।

मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर आयोजित होने वाला यह मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मेले का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, शासकीय आईटीआई एवं शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय कटनी के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।