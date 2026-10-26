जबलपुर में ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोना खरीदने के बाद रुपये ट्रांसफर करते समय मोबाइल हैक, खातों से निकाले 1.20 लाख रुपये

ग्रीन सिटी निवासी आशीष भट्ट (32) बुधवार को दोपहर 12:57 बजे अपने मोबाइल से यूपीआई के जरिए मणप्पुरम गोल्ड लोन एप पर 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर रहे थे। रकम ट्रांसफर नहीं हुई और अचानक उनका मोबाइल हैक हो गया।

माढ़ोताल थाना क्षेत्र में दो लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके साथ अलग-अलग तरीकों से कुल 1.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में ऑनलाइन लेन-देन और डिजिटल भुगतान के दौरान धोखाधड़ी के दो मामले सामने आए हैं।

खाते में लेन-देन के दौरान धोखाधड़ी

पांच से दस मिनट बाद बैंक खाता चेक करने पर 50 हजार रुपये कटे मिले। वहीं, करमेता निवासी राहुल सिंह धुर्वे (26) के खाते में हुए संदिग्ध लेन-देन के दौरान कुल 70 हजार रुपये की धोखाधड़ी हुई।

रुपये पंकज चौधरी के नाम से वापस आए

दोपहर में उनके खाते से पंकज चौधरी के नाम से 50 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ। उसके कुछ देर बाद यूपीआइ के जरिए 34 हजार रुपये पंकज चौधरी के नाम से वापस आए।

पुलिस मामले की जांच कर रही

इन संदिग्ध ट्रांजेक्शन के दौरान उसके साथ कुल 70 हजार रुपये पार हो गए। बैंक खाते पर होल्ड लगने से वह राशि निकाल नहीं पा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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