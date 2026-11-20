नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शासकीय महाविद्यालय ढीमरखेड़ा में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन और ब्यूटीशियन विषयों पर एक माह के निश्‍शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

स्वरचित पुस्तक का विमोचन भी

कार्यक्रम में महाविद्यालय के करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी डाॅ. हर्षित द्विवेदी द्वारा स्वरचित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया।

रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी

मुख्य अतिथि डॉ. शुक्ला ने प्रशिक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के कौशल आधारित प्रशिक्षण से भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

यह हैं उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि

उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन जबलपुर की सलाहकार समिति के अध्यक्ष डाॅ. अरुण शुक्ला, विशिष्ट अतिथियों में शासकीय महाविद्यालय बरेला के डाॅ. हेमंत तनकप्पन, शासकीय महाविद्यालय उमरिया पान की डाॅ. दीपिका जैन और शासकीय आईटीआई के प्राचार्य संत सिंह शामिल हुए।