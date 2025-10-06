मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    GATE 2026 के लिए बिना लेट फीस के फार्म भरने का आज आखिरी मौका

    गेट 2026 के लिए बिना लेट फीस के आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। आईआईटी गुवाहाटी ने आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 तय की है। इसके बाद लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। सामान्य और आरक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग शुल्क तय हैं। आवेदन ऑनलाइन करना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 11:48:14 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 11:51:08 AM (IST)
    GATE 2026 के लिए बिना लेट फीस के फार्म भरने का आज आखिरी मौका

    HighLights

    1. सामान्य वर्ग 2000 रुपये, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी 1000 रुपये शुल्क तय।
    2. इसके बाद 7 से 9 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ आवेदन संभव है।
    3. गेट 2026 परीक्षा फरवरी 2026 में आयोजित की जाएगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अहम अपडेट है। आईआईटी गुवाहाटी ने गेट 2026 आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर 2025 (बिना लेट फीस) घोषित की है। जो छात्र अभी तक फार्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसके बाद फार्म भरने पर लेट फीस का भुगतान करना होगा।

    लेट फीस के साथ आवेदन करने की सुविधा सात से नौ अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान सामान्य वर्ग के छात्रों को 2500 रुपये और एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के छात्रों को 1500 रुपये का भुगतान करना होगा। बिना लेट फीस आवेदन करने पर सामान्य वर्ग के लिए फीस 2000 रुपये और एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए एक हजार रुपये तय की गई है।

    छात्र आवेदन फार्म स्वयं आनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आफिशियल वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर 'एप्लीकेशन पोर्टल' पर क्लिक करें। फिर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर आवश्यक विवरण भरकर पंजीकरण करें। इसके बाद शेष जानकारी भरकर फार्म पूरा करें, निर्धारित फीस जमा करें और अंत में फार्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।

    इस तरह भर सकते हैं फार्म

    1. गेट एप्लीकेशन फार्म 2026 भरने के लिए सबसे पहले आफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।

    2. वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करें।

    3. इसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

    4. रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फार्म को पूरा करें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.