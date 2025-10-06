GATE 2026 के लिए बिना लेट फीस के फार्म भरने का आज आखिरी मौका

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अहम अपडेट है। आईआईटी गुवाहाटी ने गेट 2026 आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर 2025 (बिना लेट फीस) घोषित की है। जो छात्र अभी तक फार्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसके बाद फार्म भरने पर लेट फीस का भुगतान करना होगा।

लेट फीस के साथ आवेदन करने की सुविधा सात से नौ अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान सामान्य वर्ग के छात्रों को 2500 रुपये और एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के छात्रों को 1500 रुपये का भुगतान करना होगा। बिना लेट फीस आवेदन करने पर सामान्य वर्ग के लिए फीस 2000 रुपये और एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए एक हजार रुपये तय की गई है।