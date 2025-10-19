मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IOB LBO Result 2025: लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा आया रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड

    इंडियन ओवरसीज बैंक ने 12 जुलाई को हुई लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब चयनित उम्मीदवारों के लिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट और इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 09:59:13 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 10:32:37 AM (IST)
    IOB LBO Result 2025: लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा आया रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड
    लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का रिजल्ट चेक करें

    HighLights

    1. IOB ने LBO परीक्षा का रिजल्ट जारी किया।
    2. रिजल्ट बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
    3. परीक्षा 12 जुलाई 2025 को हुई थी।

    एज्यूकेशन डेस्क। इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। उम्मीदवारों के लिए ये दिन बहुत ही खास है। ऐसे में वह अब आधिकारिक वेबसाइट www.iob.bank.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वहां से रिजल्ट को डाउनलोड भी किया जा सकता है। बैंक ने रिजल्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें उम्मीदवार अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच कर सकते हैं।

    कब हुई थी परीक्षा

    IOB की लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा 12 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सामान्य जागरूकता, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और अंग्रेजी विषयों से कुल 200 अंकों के 140 प्रश्न पूछे गए थे। यह परीक्षा 3 घंटे की थी और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी था। कुल 400 पदों पर उम्मीदवारों का चयन इस परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।


    रिजल्ट देखने की प्रक्रिया

    • उम्मीदवारों को सबसे पहले IOB की वेबसाइट पर जाना होगा।

    • यहां होमपेज पर Career सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

    • “Local Bank Officer Result 2025” लिंक पर जाकर क्लिक करें।

    • पीडीएफ फॉर्मेट में खुलने वाले रिजल्ट में अपना रोल नंबर चेक करें।

    • रिजल्ट डाउनलोड कर प्रिंट भी लिया जा सकता है।

    अगला चरण

    लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साक्षात्कार में शामिल होना होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट पर जल्द जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट को नियमित रूप से विजिट करते रहें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.