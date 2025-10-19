IOB LBO Result 2025: लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा आया रिजल्ट, ऐसे करें डाउनलोड

एज्यूकेशन डेस्क। इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। उम्मीदवारों के लिए ये दिन बहुत ही खास है। ऐसे में वह अब आधिकारिक वेबसाइट www.iob.bank.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वहां से रिजल्ट को डाउनलोड भी किया जा सकता है। बैंक ने रिजल्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें उम्मीदवार अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच कर सकते हैं।

कब हुई थी परीक्षा IOB की लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा 12 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सामान्य जागरूकता, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और अंग्रेजी विषयों से कुल 200 अंकों के 140 प्रश्न पूछे गए थे। यह परीक्षा 3 घंटे की थी और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी था। कुल 400 पदों पर उम्मीदवारों का चयन इस परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।