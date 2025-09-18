कश्मीर के विद्यार्थियों को पसंद आ रहा जबलपुर वेटरनरी विश्वविद्यालय का यूजी कोर्स

अतुल शुक्ला, जबलपुर। वेटरनरी विश्वविद्यालय जबलपुर की यूजी (बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और फिशरी साइंस) सीटों में प्रवेश लेने के लिए में इस बार जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसा पहली बार है जब विश्वविद्यालय की यूजी सीट में जम्मू कश्मीर विस्थापित और सामान्य वर्ग के कोटे की 25 सीटों के लिए 35 से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया है।

जबकि अभी तक यह संख्या आधी नहीं पहुंचती थी। 2022-23 से इस कोटे में जम्मू-कश्मीर के बच्चों को प्रवेश देना शुरू किया गया हैा बीते तीन साल के आंकड़े बताते हैं कि अब वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए जम्मू-कश्मीर के बच्चे तेजी से वेटरनरी फील्ड में करियर चुन रहे हैं। विश्वविद्यालय में 2022-23 में सिर्फ दो बच्चों ने प्रवेश लिया था। 2023-24 में यह संख्या 14 पहुंची तो 2024-25 में 16 बच्चे ही प्रवेश लिए।

वेटरनरी में युवाओं को मिल रही नौकरियां इधर जम्मू-कश्मीर में वेटरनरी कॉलेज से जुड़े प्रोफेसर बताते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वेटरनरी क्षेत्र में करियर बनाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पशुपालन, यहां का मुख्य व्यवसाय है, लेकिन कई नियम-कायदों की वजह से कम बच्चे ही प्रदेश के अन्य शहरों में जाकर वेटरनरी डॉक्टर की पढ़ाई करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी क्षेत्र में भी वेटरनरी में नौकरियां युवाओं को मिल रही हैं। ऐसे समझें कोटे और सीट का गणित मध्य प्रदेश समेत देशभर के वेटरनरी विश्वविद्यालयों की यूजी सीटों में पांच फीसदी आरक्षण, जम्मू-कश्मीर विस्थापितों और यहां रहने वाले लोगों को दिया गया है। मध्यप्रदेश के वेटरनरी विवि में ही जम्मू-कश्मीर के विस्थापित और उनके परिवार से जुड़े बच्चों के लिए इस कोटे में 17 सीटें हैं, जिसमें पांच जबलपुर, पांच महू और पांच रीवा वेटरनरी कालेज और शेष दो सीट फिशरी कालेज जबलपुर की हैं।