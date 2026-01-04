NALCO में नौकरी का सुनहरा मौका... 110 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 1.40 लाख तक मिलेगी सैलरी

एजुकेशन डेस्क। गेट वालों के लिए सरकारी कंपनी नालको (नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड) में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। यहां ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के 110 से ज्यादा पद भरे जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया भी चल रही है, जो कैंडिडेट्स अच्छी सैलरी वाली जाब की तलाश में हैं, वो इस मौका का फायदा उठा सकते हैं। यह भारत सरकार की एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की पीएसयू कंपनी है, जिसका मुख्य काम एल्यूमिनियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। नालको कंपनी की इस भर्ती में 22 जनवरी शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी इस दौरान आधिकारिक वेबसाइट पर अप्लाई कर सकेंगे।

योग्यता और चयन प्रकिया किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फुल टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/पावर इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग/केमिकल इंजीनियरिंग/एमटेक की डिग्री पूरी करने वाले अभ्यर्थी शैक्षिक रूप से इस भर्ती के लिए योग्य होंगे, लेकिन इसके साथ कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का स्कोरकार्ड भी होना चाहिए। इसको आधार बनाकर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। फाइनल सेलेक्शन गेट स्कोर और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर होगा।