भोपाल में शीतलहर का सितम, स्कूलों का बदला टाइमिंग, अब सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं लगेगी क्लास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। सोमवार से भोपाल के सभी स्कूलों के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।

9:30 बजे से पहले नहीं लगेंगे स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एनके अहिरवार द्वारा रविवार को जारी आदेश के अनुसार, अब जिले के सभी स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद ही संचालित किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नर्सरी से लेकर कक्षा आठवीं तक के किसी भी बच्चे को सुबह 9:30 बजे से पहले स्कूल नहीं बुलाया जाएगा।