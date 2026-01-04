भोपाल में शीतलहर का सितम, स्कूलों का बदला टाइमिंग, अब सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं लगेगी क्लास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। सोमवार से भोपाल के सभी स्कूलों के समय में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एनके अहिरवार द्वारा रविवार को जारी आदेश के अनुसार, अब जिले के सभी स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद ही संचालित किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नर्सरी से लेकर कक्षा आठवीं तक के किसी भी बच्चे को सुबह 9:30 बजे से पहले स्कूल नहीं बुलाया जाएगा।
शिक्षा विभाग का यह आदेश राजधानी के सभी शासकीय और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE), अनुदान प्राप्त और अन्य सभी मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
पिछले कुछ दिनों से भोपाल में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे ठिठुरन काफी बढ़ गई है। सुबह के समय दृश्यता (Visibility) कम होने के कारण छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों की बढ़ती चिंता और बच्चों के स्वास्थ्य पर ठंड के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए विभाग ने यह राहत भरा कदम उठाया है।
प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को ठंड जनित बीमारियों से बचाना है। सुबह की अत्यधिक ठंड छोटे बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, इसी को ध्यान में रखते हुए समय को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि बच्चों को कुछ राहत मिल सके।