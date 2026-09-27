एमपी पुलिस में 7500 कॉन्स्टेबल पदों पर बंपर भर्ती, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए 6 अक्टूबर तक मौका

एजुकेशन डेस्क। मध्य प्रदेश में खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने राज्य पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी (GD) के 7500 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक अथवा किसी अन्य भौतिक माध्यम से भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा के कड़े मापदंड भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं या 12वीं (या इसके समकक्ष) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं। वहीं, अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है।