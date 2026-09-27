'पिस्टल दिखाओ' से शुरू हुआ खेल, ट्रिगर दबते ही तीन चली गोलियां, एक युवक की मौत और दूसरा गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। भोलानगर में पिस्टल से फायरिंग कर युवक की मौत और दूसरे को घायल करने के मामले में पुलिस ने आरोपित राजा सोनकर (42) को अभिरक्षा में लिया है। घटना की जांच में सामने आया है कि पिस्टल को दिखाने के दौरान ही अचानक फायरिंग हो गई। अब पुलिस आरोपी से पिस्टल कहां से आई, किसने उपलब्ध कराई और उसे रखने के पीछे क्या वजह थी, इन बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है।

पलंग के बॉक्स से निकली पिस्टल पुलिस के अनुसार 26 सितंबर को राजा सोनकर के भोलानगर स्थित मकान के ऊपरी हॉल में राजा, करन उर्फ अभिज्ञान इवराडे (19), अंकित रैकवार और अन्य लोग मौजूद थे। इसी दौरान राजा ने कहा कि खरगौन से ऑटोमेटिक पिस्टल आई है। पिस्टल देखने की बात होने पर उसने पलंग के बॉक्स से हथियार निकाला। पुलिस के मुताबिक पिस्टल की मैगजीन लंबी थी।