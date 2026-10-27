एमपी में शिक्षकों के लिए निकलेगी बंपर भर्ती, जल्द जारी होगा 20,000 पदों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन

एजुकेशन डेस्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के स्कूली शिक्षा ढांचे को मजबूत करने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में 20,000 से अधिक पदों पर नई भर्तियों की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश भर में 200 नए सांदीपनि विद्यालय और जनजातीय अंचलों में 200 नए स्कूल खोलने का भी फैसला लिया गया है।

एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षा बजट में आए ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 से पहले प्रदेश का स्कूल शिक्षा बजट महज 400 करोड़ रुपये हुआ करता था, जो अब अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ करीब 38,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

जल्द शुरू होगी 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया डॉ. मोहन यादव ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में 20,000 से अधिक खाली पदों को भरने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। इन पदों के लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन की तिथियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही विभाग के आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए जारी कर दी जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें- झाबुआ के उकाला फलिया में 700 की आबादी पर स्कूल नहीं, मवेशी चराने को मजबूर बचपन शिक्षा विस्तार: 200 नए सांदीपनि और 200 जनजातीय स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दायरा बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 200 नए सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर 369 सांदीपनि स्कूल पहले से संचालित हो रहे हैं, नई घोषणा के बाद इनकी संख्या में भारी इजाफा होगा।