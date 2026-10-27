झाबुआ के उकाला फलिया में 700 की आबादी पर स्कूल नहीं, मवेशी चराने को मजबूर बचपन

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ : सरकार हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के दावे करती है, लेकिन झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र के मोहनकोट पंचायत अंतर्गत उकाला फलिया में बच्चे आज भी पढ़ाई से वंचित हैं। यहां आठ साल से स्कूल को डाइस कोड (स्कूल की विशिष्ट पहचान संख्या) नहीं मिला, जिससे नियमित विद्यालय का संचालन नहीं हो सका। इससे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है।

नजदीकी स्कूल करीब चार किमी दूर है करीब 700 की आबादी वाले फलिये के बच्चों का अधिकांश समय मवेशी चराने और छोटे भाई-बहनों की देखरेख में बीतता है। यहां एकमात्र आंगनबाड़ी भी किराए के भवन में चलती है। नजदीकी स्कूल करीब चार किमी दूर है और बच्चों के वहां तक जाने का कोई साधन नहीं है। पूरे झाबुआ जिले में 700 से 1000 की आबादी वाले ऐसे 10 स्थान हैं जहां स्कूल नहीं हैं।