    MP Board Exam 2026 New Timetable: अब छह मार्च को होगी दसवीं के हिंदी विषय की परीक्षा, संशोधित समय-सारणी जारी

    मशिमं मध्य प्रदेश ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा-2026 की संशोधित समय-सारणी जारी की है। अब दसवीं के हिंदी विषय की परीक्षा छह मार्च को होगी। वहीं ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 01:00:31 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 01:05:35 AM (IST)
    MP Board Exam 2026 New Timetable: अब छह मार्च को होगी दसवीं के हिंदी विषय की परीक्षा, संशोधित समय-सारणी जारी
    हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा-2026 के तिथियों में संशोधन

    HighLights

    1. हाईस्कूल में हिन्दी विषय की परीक्षा 6 मार्च 2026 को होगी
    2. हायर सेकेंडरी में उर्दू/मराठी विषय की परीक्षा 6 मार्च को होगी
    3. हिन्दी विषय की परीक्षा 7 फरवरी की जगह 7 मार्च को होगी

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) एवं हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन किया गया है। हाईस्कूल में हिन्दी विषय की जो परीक्षा 11 फरवरी 2026 (बुधवार) को होनी थी, वह अब 6 मार्च 2026 (शुक्रवार) को होगी।

    वहीं, हायर सेकेंडरी में उर्दू/मराठी विषय की परीक्षा 9 फरवरी के स्थान पर अब 6 मार्च (शुक्रवार) को होगी। इसके अलावा हिन्दी विषय की परीक्षा 7 फरवरी (शनिवार) की जगह 7 मार्च 2026 (शनिवार) को होगी। अन्य सभी विषयों की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी।


    सभी परीक्षाएं सुबह नौ से 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। माशिमं के 12वीं की बोर्ड परीक्षा 7 फरवरी से ही शुरू होने वाली थी। संशोधन के बाद इसकी शुरुआत 10 फरवरी से हो जाएगी। हाईस्कूल की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होगी।

    मशिमं ने विद्यालयों को दिए निर्देश

    माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेश के समस्त विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इस संशोधित समय-सारणी की जानकारी विद्यार्थियों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाएं और विद्यालय के सूचना पटल पर इसे प्रदर्शित करें। साथ ही विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे केवल मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर जारी समय-सारणी को ही मान्य मानें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें।

