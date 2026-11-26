नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों को दो अंकों के अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों में भी आंतरिक विकल्प (इंटरनल च्वाइस) की सुविधा मिलेगी। मंडल ने इस संबंध में 25 नवंबर को संशोधित विज्ञप्ति जारी की है।

यह सुविधा केवल वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए जारी आदेश के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रश्नपत्रों में दो अंकों के प्रश्नों के लिए पूर्व वर्षों की तरह ही आंतरिक विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा केवल वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए लागू रहेगी। विज्ञप्ति के अन्य सभी निर्देश और निर्णय यथावत लागू रहेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 15 अक्टूबर को जारी विज्ञप्ति में प्रश्नपत्रों के आंतरिक विकल्प को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब उसमें आंशिक संशोधन करते हुए दो अंकों के अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों में भी विकल्प देने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के अन्य सभी निर्देश और निर्णय यथावत लागू रहेंगे।