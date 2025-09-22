MP Collage Admission: आर्ट्स स्ट्रीम में सबसे ज्यादा 1.90 लाख एडमिशन, विज्ञान दूसरे और कॉमर्स तीसरे स्थान पर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद से कालेजों में प्रवेश लेने में विद्यार्थियों का रुझान बदला है। विद्यार्थियों की पहली पसंद कला विषय हैं। वहीं दूसरी पसंद विज्ञान और तीसरे नंबर पर वाणिज्य आ गया है।पिछले कुछ सालों में वाणिज्य पहले नंबर पर रहा है। प्रदेश के कालेजों में यूजी व पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया समाप्त हुई। दोनों में 5.31 लाख प्रवेश हुए हैं। इसमें सबसे अधिक यूजी के कला संकाय में 1.90 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।

वहीं विज्ञान में 1.17 लाख और वाणिज्य संकाय में 61 हजार प्रवेश हुए हैं। इसी तरह पीजी के कला संकाय में 64 हजार, विज्ञान संकाय में 55 हजार और वाणिज्य संकाय में 12 हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। बता दें, कि प्रदेश के यूजी व पीजी कालेजों में इस बार करीब सात लाख सीटें हैं। इस साल करीब 1.69 लाख सीटें खाली रह गई हैं। वहीं यूजी में 4.02 लाख और पीजी में 1.29 लाख प्रवेश हुए हैं।