MP Jail Prahari Exam 2026: लिखित परीक्षा पास करने वालों के लिए बड़ी खबर, द्वितीय चरण का शेड्यूल जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा-2026 की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के द्वितीय चरण की परीक्षा 7 से 18 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी।

इसमें शारीरिक नापजोख, प्रवीणता परीक्षण एवं दस्तावेज सत्यापन होगा। परीक्षा भोपाल के नीलबड़ स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी के सामने, नाथू बरखेड़ा रोड पर होगी।

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सहायक जेल अधीक्षक के 25 पदों के लिए 256 तथा जेल प्रहरी के 757 पदों के लिए 8217 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पात्र पाए गए हैं। सफल अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों। विस्तृत जानकारी कर्मचारी चयन मंडल एवं जेल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।