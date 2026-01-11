MP Police Admit Card 2026: एसआई और सूबेदार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड प्रक्रिया

एजुकेशन डेस्क। मध्य प्रदेश में खाकी वर्दी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार भर्ती परीक्षा-2025 के लिए एडमिट कार्ड (Admit Card) आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

500 पदों के लिए 16 जनवरी से महाकुंभ इस भर्ती अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस में कुल 500 रिक्त पदों को भरा जाना है। इसमें सब-इंस्पेक्टर (SI) के 472 पद और सूबेदार के 28 पद शामिल हैं। परीक्षा का आयोजन प्रदेश के विभिन्न शहरों में 16 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा।