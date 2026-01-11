मेरी खबरें
    MP Police Admit Card 2026: एसआई और सूबेदार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड प्रक्रिया

    MP Police SI: मध्य प्रदेश में खाकी वर्दी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 08:45:53 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 08:45:53 PM (IST)
    MP Police Admit Card 2026: एसआई और सूबेदार भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड प्रक्रिया
    MP Police Admit Card 2026

    HighLights

    1. एमपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड 2026
    2. पुलिस भर्ती परीक्षा के बचे हैं बस चंद दिन
    3. जानें स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड प्रक्रिया

    एजुकेशन डेस्क। मध्य प्रदेश में खाकी वर्दी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार भर्ती परीक्षा-2025 के लिए एडमिट कार्ड (Admit Card) आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

    500 पदों के लिए 16 जनवरी से महाकुंभ

    इस भर्ती अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस में कुल 500 रिक्त पदों को भरा जाना है। इसमें सब-इंस्पेक्टर (SI) के 472 पद और सूबेदार के 28 पद शामिल हैं। परीक्षा का आयोजन प्रदेश के विभिन्न शहरों में 16 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा।


    MP Police SI एडमिट कार्ड: कैसे करें डाउनलोड?

    उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

    • आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले esb.mp.gov.in पर जाएं।

    • होमपेज: 'Latest Updates' सेक्शन में जाएं।

    • लिंक का चयन: 'Test Admit Card - Subedar & Sub-Inspector Recruitment Test-2025' के लिंक पर क्लिक करें।

    • लॉगिन: अपना 13 अंकों का एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें।

    • कैप्चा: स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरें और सर्च बटन पर क्लिक करें।

    • प्रिंट: एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसका प्रिंट आउट ले लें और परीक्षा के निर्देश ध्यान से पढ़ें।

    अंतिम समय के लिए 'सक्सेस मंत्र'

    परीक्षा में अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में नई चीजें पढ़ने के बजाय इन रणनीतियों पर ध्यान दें:

    • मॉक टेस्ट है जरूरी: रोजाना कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। इससे समय प्रबंधन (Time Management) में सुधार होगा।

    • पुराने पेपर: पिछले 5 वर्षों के प्रश्न-पत्रों (Previous Year Papers) को हल करें। इससे परीक्षा के पैटर्न और कठिनाई स्तर का सटीक अंदाजा लगेगा।

    • रिवीजन: करंट अफेयर्स और एमपी जीके (MP GK) का क्विक रिवीजन करें, क्योंकि ये स्कोरिंग विषय साबित होते हैं।

    • दस्तावेज: परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी) और अपनी फोटो ले जाना न भूलें।

