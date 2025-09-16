MP Police Vacancy 2025: 7500 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया
MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 7500 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन (Notification) जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 29 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा (written Test), शारीरिक दक्षता और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे।
Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 11:32:39 AM (IST)
Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 11:32:39 AM (IST)
MP Police Vacancy 2025 के लिए आवेदन शुरू
HighLights
- एमपी पुलिस भर्ती 2025 के आवेदन शुरू
- 7500 पदों पर कॉन्स्टेबल भर्ती निकली
- आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025
एजुकेशन डेस्क: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए शानदार मौका आया है। एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 (MP Police Constable Vacancy 2025) के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 7500 रिक्त पदों को भरा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन (Online Apply) कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया और तिथियां (Application Process Last Date)
एमपीईएसबी (MPESB) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार इस अवधि में esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन फॉर्म में सुधार करने का मौका 15 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक मिलेगा। भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 से आयोजित की जाएगी।
पात्रता और योग्यता (Eligiblity Criteria)
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10वीं या 12वीं परीक्षा (10+2 प्रणाली) पास की हो।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना निर्धारित है।
-
आयु सीमा (Age Limit)
- 29 सितंबर 2025 तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- अधिकतम आयु सीमा सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष रखी गई है।
- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिलेगी।
शारीरिक मापदंड (physical
- अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के लिए न्यूनतम लंबाई 168 सेमी और सीना 79 सेमी (बिना फुलाए) और 84 सेमी (फुलाकर) होनी चाहिए।
- गोरखा, गढ़वाल, कुमाऊं, मराठा, एससी व एसटी अभ्यर्थियों को लंबाई में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
- महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेमी तय की गई है।
चयन प्रक्रिया (Selection Process)
इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा—
- लिखित परीक्षा (Written Test)– सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी।
- शारीरिक दक्षता परीक्षण (फिजिकल टेस्ट)– लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
- मेडिकल टेस्ट– अंत में मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को पदों पर नियुक्त किया जाएगा।
मध्य प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो पुलिस विभाग में करियर बनाना चाहते हैं। 7500 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए पात्र उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें। अधिक जानकारी और विस्तृत नोटिफिकेशन esb.mp.gov.in पर उपलब्ध है।
यह भी पढ़ें- SWAYAM पोर्टल बनेगा गेमचेंजर: UGC की नई गाइडलाइन, छात्रों को मिलेगा 30% अंकों का लाभ