MP Police Vacancy 2025: 7500 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

एजुकेशन डेस्क: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए शानदार मौका आया है। एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 (MP Police Constable Vacancy 2025) के लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 7500 रिक्त पदों को भरा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन (Online Apply) कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया और तिथियां (Application Process Last Date) एमपीईएसबी (MPESB) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार इस अवधि में esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन फॉर्म में सुधार करने का मौका 15 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक मिलेगा। भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 से आयोजित की जाएगी।