MPPSC: सहायक संचालक तकनीकी परीक्षा 21 सितंबर को, परीक्षार्थियों को रखना होगा इन बातों का ध्यान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की उप संचालक, प्राचार्य वर्ग-2, सहायक संचालक तकनीकी परीक्षा 2024 की तैयारी पूरी हो गई है। परीक्षा 21 सितंबर को होगी। आयोग ने इसके लिए पांच केंद्र बनाए हैं। दोपहर 12 से तीन बजे तक चलने वाली इस परीक्षा में 2631 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है।

शुक्रवार को संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्राध्यक्षों और परीक्षा से जुड़े विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखें। साथ ही नकल रोकने को लेकर सख्ती बरतें।