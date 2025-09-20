मेरी खबरें
    By Kapil Niley
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 02:35:59 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 02:40:10 PM (IST)
    MPPSC: सहायक संचालक तकनीकी परीक्षा 21 सितंबर को, परीक्षार्थियों को रखना होगा इन बातों का ध्यान
    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंदौर स्थित दफ्तर। फाइल फोटो

    HighLights

    1. इंदौर के 5 केंद्रों पर दोपहर 12 से 3 बजे तक परीक्षा।
    2. उप संचालक, प्राचार्य वर्ग-2, सहायक संचालक पदों के लिए दो पेपर।
    3. चेहरे पर स्कार्फ बांधने पर नहीं मिलेगा प्रवेश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की उप संचालक, प्राचार्य वर्ग-2, सहायक संचालक तकनीकी परीक्षा 2024 की तैयारी पूरी हो गई है। परीक्षा 21 सितंबर को होगी। आयोग ने इसके लिए पांच केंद्र बनाए हैं। दोपहर 12 से तीन बजे तक चलने वाली इस परीक्षा में 2631 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है।

    शुक्रवार को संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्राध्यक्षों और परीक्षा से जुड़े विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्रों पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखें। साथ ही नकल रोकने को लेकर सख्ती बरतें।

    वहीं केंद्रों पर अभ्यर्थियों की अलग-अलग स्तर पर जांच की व्यवस्था बनाएं। अधिकारियों के मुताबिक उप संचालक और सहायक संचालक के एक-एक पद हैं। जबकि प्राचार्य वर्ग-2 के 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। तीन घंटे की परीक्षा में दो पेपर होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन और विषय-विशिष्ट प्रश्नपत्र होंगे।

    इलेक्ट्रानिक गैजेट्स रहेंगे वर्जित

    • जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित रहेगा। अभ्यर्थियों को चप्पल या सैंडल पहनकर आना होगा।

    • चेहरे पर स्कार्फ बांधने पर नहीं मिलेगा प्रवेश।

    • परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक गैजेट्स, घड़ी, बेल्ट, पर्स/वालेट, टोपी, धूप का चश्मा सहित अन्य एक्सेसरीज वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।

    • कक्ष में प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की सख्त तलाशी ली जाएगी।

    इंदौर में इन केंद्रों पर होगी परीक्षा

    • शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भंवरकुआं

    • हारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला मैदान

    • शासकीय मालव कन्या उमा विद्यालय, मोतीतबेला

    • श्री गोविंदराम सेकसरिया इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एसजीएसआईटीएस)

    • होलकर साइंस कॉलेज

