    MPPSC Exam: खनि अधिकारी के लिए 28 सितंबर को होगी परीक्षा, जारी हुए एडमिट कार्ड

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खनि अधिकारी के पदों के लिए 28 सितंबर को परीक्षा रखी है। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में परीक्षा केंद्र हैं। ओएमआर शीट पर होगी परीक्षा। कुल 10 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें 300 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया।

    By Kapil Niley
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 02:18:46 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 02:27:22 PM (IST)
    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंदौर स्थित ऑफिस। फाइल फोटो

    1. दो पेपर, तीन घंटे का समय, नकारात्मक अंकन लागू।
    2. इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में केंद्र बनाए गए।
    3. एक महीने में इस परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने खनि अधिकारी के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा 28 सितंबर को रखी है। आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। परीक्षा के लिए चार प्रमुख शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा ओएमआर शीट पर आयोजित की जाएगी।

    खनिज साधन विभाग ने लंबे इंतजार के बाद खनि अधिकारी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की थी। आयोग ने 27 दिसंबर 2024 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। कुल 10 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें सामान्य वर्ग, एससी-एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दो-दो पद निर्धारित किए गए हैं।

    आवेदन प्रक्रिया 28 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक चली, जिसमें 300 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किए। परीक्षा के लिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में केंद्र स्थापित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने निर्धारित केंद्र पर ओएमआर शीट पर परीक्षा देनी होगी।

    नए पैटर्न पर परीक्षा

    आयोग ने परीक्षा के लिए नया पैटर्न और सिलेबस तैयार किया है। परीक्षा में कुल तीन घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें दो पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, सामयिकी, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर विशेषज्ञता विषय पर होगा, जिसमें भूविज्ञान और खनन से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।

    साक्षात्कार अगले माह

    परीक्षा में नकारात्मक अंकन भी लागू होगा, जिसके तहत प्रत्येक गलत उत्तर पर अंक काटे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने रिजल्ट घोषित करने की डेडलाइन एक महीने रखी है। इसके बाद साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन भरे जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार अगले महीने साक्षात्कार की तारीख तय की जाएगी।

