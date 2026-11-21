नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों को लेकर अभी तक विज्ञापन नहीं निकाला है, लेकिन उसके पहले ही अगले साल होने वाली परीक्षाओं की तारीख तय कर दी। आयोग ने वर्ष 2027 का प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर शुक्रवार को जारी कर दिया है जबकि अभी साल खत्म होने में डेढ़ महीना बाकी है। यहां तक कि 2026 में करवाई गई कई परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, जिसमें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 और 2026 का परिणाम भी शामिल है।

आयोग ने 2027 की परीक्षाओं का शेड्यूल निकाला है, जिसमें सालभर में दो दर्जन से ज्यादा विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं होनी हैं। इसमें राज्य सेवा व वन सेवा प्रारंभिक-मुख्य परीक्षा 2027, राज्य अभियांत्रिकी सेवा, खनिज निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी सहित कई विभाग शामिल हैं। अभी इन विभागों के रिक्त पदों की संख्या या भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं किए हैं।