नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए अब नीट और जेईई की तर्ज पर यूपीएससी व एमपीपीएससी के भी निश्शुल्क कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने सोमवार को मंत्रालय में मप्र हिंदी ग्रंथ अकादमी की कार्यसमिति एवं प्रबंधक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने निर्देश दिए कि अकादमी की गुणवत्तापूर्ण और कम कीमत वाली पुस्तकें प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए।