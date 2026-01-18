मेरी खबरें
    MPPSC State Service Exam 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें एग्जाम डेट और पात्रता

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ आवेदन लिंक सक्रिय कर दिया है। योग्य उम्मीदवार आयोग की आ ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 06:37:36 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 06:37:36 PM (IST)
    MPPSC State Service Exam 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें एग्जाम डेट और पात्रता
    MPPSC State Service Exam 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू

    एजुकेशन डेस्क। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ आवेदन लिंक सक्रिय कर दिया है। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर 9 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

    महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)

    उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि देरी होने पर भारी लेट फीस चुकानी पड़ सकती है:

    पात्रता और आयु सीमा

    • शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक (Graduate) डिग्री होना अनिवार्य है।

    • आयु सीमा: न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

    • अधिकतम आयु: वर्दीधारी पदों के लिए 33 वर्ष और अन्य पदों के लिए 40 वर्ष।

    • आयु गणना: 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    आवेदन शुल्क (Application Fee)

    • सामान्य वर्ग एवं अन्य राज्य: ₹500

    • SC/ST/OBC/EWS/दिव्यांग (केवल MP के निवासी): ₹250

    • पोर्टल शुल्क: सभी के लिए ₹40 अतिरिक्त देय होगा।

    आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)

    • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।

    • होम पेज पर उपलब्ध 'MP Online' लिंक पर क्लिक करें।

    • 'राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026' के आवेदन लिंक का चयन करें।

    • अपनी सभी जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।

    • 'Pay for Unpaid Application Form' पर क्लिक करके शुल्क का भुगतान करें।

    • आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

