MPPSC State Service Exam 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें एग्जाम डेट और पात्रता

एजुकेशन डेस्क। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ आवेदन लिंक सक्रिय कर दिया है। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर 9 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।