NEET UG Counseling: जीएमसी भोपाल में 524 अंक पर OBC वालों को मिला एडमिशन, कटऑफ लिस्ट से बढ़ी छात्रों की उम्मीदें

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे चरण में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की तस्वीर साफ हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शनिवार को सूची जारी की है। इसमें उन छात्रों के नाम हैं जिन्होंने आवंटित सीट पर संतुष्टि जताई और अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं चुना।

जारी सूची के अनुसार, सामान्य श्रेणी में गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) भोपाल में सबसे अधिक 612 अंक वाले छात्र को एमबीबीएस सीट मिली है। इसके बाद 600, 599, 594 और 590 अंक वाले छात्रों को भी जीएमसी भोपाल आवंटित हुआ है। इसी तरह महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (एमजीएम) इंदौर में भी 612 से लेकर 590 अंक तक के सामान्य वर्ग के छात्रों को सीट मिली है।

आरक्षित वर्ग में 525 अंक तक भोपाल जीएमसी में एडमिशन

आरक्षित वर्ग में कटऑफ स्कोर और नीचे गया है। सूची के मुताबिक जीएमसी भोपाल में एससी श्रेणी के एक छात्र को 525 अंक पर एमबीबीएस सीट मिली है। वहीं ओबीसी-जीएस श्रेणी में 524 अंक पर भी जीएमसी भोपाल में प्रवेश मिला है। एमजीएम इंदौर में एससी श्रेणी के छात्र को 534 अंक पर एमबीबीएस सीट आवंटित हुई है। विशेष और आरक्षित श्रेणियों में इससे भी कम स्कोर पर सरकारी कॉलेज मिले हैं।

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जीएमसी भोपाल में एसटी श्रेणी की छात्रा को 456 अंक पर सीट मिली है। एमजीएम इंदौर में भी 456 अंक पर एसटी वर्ग को प्रवेश मिला है। सूची में 452 अंक पर भी जीएमसी भोपाल में एसटी वर्ग के छात्रों को एमबीबीएस सीट आवंटित हुई। अधिकारियों के अनुसार इसे किसी कॉलेज की अंतिम कैटेगरीवार कटऑफ न मानें। यह सिर्फ दूसरे चरण में सीट पाकर अपग्रेडेशन का विकल्प न चुनने वाले छात्रों की सूची है।