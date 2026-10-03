MP के 7 सरकारी आयुर्वेद कॉलेजों को मिली NCISM की मान्यता; BAMS की 523 और PG की 117 सीटों पर एडमिशन शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। देशभर के 56 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रोकने के बीच मध्यप्रदेश के सातों शासकीय आयुर्वेद कॉलेजों को बड़ी राहत मिली है। नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (एनसीआईएसएम) नई दिल्ली ने सत्र 2026-27 के लिए सातों कॉलेजों को मान्यता दे दी है।

बता दें कि मप्र में वर्तमान में निजी और सरकारी मिलाकर 27 कॉलेजों को मान्यता मिल चुकी है। एक निजी कॉलेज का निर्णय आना बाकी है और एक निजी कॉलेज ने मान्यता मिलने के बाद भी अपना नाम वापस ले लिया है। हर साल एनसीआईएसएम द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों का निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद ही इन कॉलेजों को मान्यता दी जाती है।

इसके साथ ही ये सभी कॉलेज आयुष नीट काउंसलिंग 2026-27 में शामिल हो गए हैं। सातों कॉलेजों को 523 स्नातक और 117 स्नातकोत्तर सीटें मिली हैं।

मान्यता प्राप्त कॉलेजों में भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, इंदौर और बुरहानपुर के शासकीय कॉलेज शामिल हैं। पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद कॉलेज भोपाल को बीएएमएस यूजी की 75 और एमडी-एमएस पीजी की 74 सीटें मिली हैं।

शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज इंदौर को यूजी की 75 और पीजी की 15 सीटें मिली हैं। यह पहली बार है जब इंदौर कॉलेज में 15 विषयों में पीजी शुरू होगा। इसमें रचना शरीर, क्रिया शरीर और शालाक्यतंत्र में पांच-पांच सीटों की अनुमति दी गई है।

किस कॉलेज को कितनी सीटें