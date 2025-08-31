PSRU Admission: LL.M की Merit List जारी, 1 सितंबर प्रवेश की अंतिम तिथि

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (पीआरएसयू) के विधि अध्ययनशाला की ओर से एलएलएम की मेरिट सूची शनिवार को जारी कर दी गई है। मेरिट सूची में जिन छात्रों के नाम है, उन्हें कल यानी एक सितंबर तक प्रवेश लेना अनिवार्य है। एक सितंबर के बाद किसी भी तरह की दावा आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी।
मेरिट सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prsu.ac.in में अपलोड कर दी गई है। विद्यार्थी वेबसाइट में जाकर मेरिट सूची जाकर देख सकते हैं। मेरिट सूची राज्य में लागू आरक्षण नियमों के आधार पर जारी की गई है। बता दें कि एलएलएम में प्रवेश के लिए मई में प्रवेश परीक्षा हुई थी। एलएलबी और बीएएलएलबी अंतिम वर्ष के परिणाम जारी नहीं होने के कारण प्रवेश प्रक्रिया में देरी हुई है।
रत्न आभूषण उद्योग में करियर बनाने वाले युवा पीआरएसयू में संचालित पाठ्यक्रम में पांच सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। यहां पर रत्न आभूषण उद्योग की विभिन्न विधाओं की पढ़ाई करवाई जाती है। इस विषय की करके युवक अलग तरह का औधोगिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- Mahanadi Water Dispute: दिसंबर तक सुलझ सकता है छत्तीसगढ़ और ओड़िया से बीच 1983 से जारी विवाद
बता दें कि रत्न-आभूषण उद्योग आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों में से एक है, जो न केवल देश के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, बल्कि आर्थिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इस सेक्टर में आज लाखों रोजगार अवसर उपलब्ध हैं और युवाओं के लिए करियर निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर स्थित भूविज्ञान अध्ययन शाला में संपर्क कर सकते हैं।