PSRU Admission: LL.M की Merit List जारी, 1 सितंबर प्रवेश की अंतिम तिथि

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (पीआरएसयू) के विधि अध्ययनशाला की ओर से एलएलएम की मेरिट सूची शनिवार को जारी कर दी गई है। मेरिट सूची में जिन छात्रों के नाम है, उन्हें कल यानी एक सितंबर तक प्रवेश लेना अनिवार्य है। एक सितंबर के बाद किसी भी तरह की दावा आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी।

मेरिट सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prsu.ac.in में अपलोड कर दी गई है। विद्यार्थी वेबसाइट में जाकर मेरिट सूची जाकर देख सकते हैं। मेरिट सूची राज्य में लागू आरक्षण नियमों के आधार पर जारी की गई है। बता दें कि एलएलएम में प्रवेश के लिए मई में प्रवेश परीक्षा हुई थी। एलएलबी और बीएएलएलबी अंतिम वर्ष के परिणाम जारी नहीं होने के कारण प्रवेश प्रक्रिया में देरी हुई है।