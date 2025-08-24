मेरी खबरें
    CG Medical Admission: पहले चरण में 1,680 छात्रों ने लिया Admission, दूसरा राउंड 27 अगस्त से

    छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS के प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य में एमबीबीएस की 1,396 सीटों और बीडीएस की 284 सीटों पर छात्रों ने दाखिला लिया है। बाकी जो सीटें बच गई हैं, उनके लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू होगी।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 10:28:06 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 10:35:22 AM (IST)
    दूसरे चरण की प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू

    HighLights

    1. छत्तीसगढ़ में MBBS और BDS के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी
    2. पहले चरण में 1,988 सीटों में से 1,680 छात्रों ने लिया एडमिशन
    3. बचे हुए सीटों के लिए दूसरा चरण 27 अगस्त से शुरू होगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। काउंसलिंग के पहले चरण में कुल 1,988 सीटों का आवंटन किया गया था, जिनमें 1,534 सीटें एमबीबीएस और 454 सीटें बीडीएस की थीं। इनमें से एमबीबीएस की 1,396 सीटों और बीडीएस की 284 सीटों पर छात्रों ने दाखिला लिया है। शेष सीटों के लिए दूसरा चरण 27 अगस्त से शुरू होगा।

    रायपुर मेडिकल कॉलेज में सर्वाधिक दाखिले

    रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर में कुल 200 सीटें हैं। इनमें स्टेट कोटा से 186 सीटें आवंटित हुईं, जिनमें 163 पर छात्रों ने दाखिला लिया। वहीं ऑल इंडिया कोटा की 34 सीटों में से केवल 20 पर प्रवेश हुआ। इस तरह रायपुर कॉलेज में कुल 183 छात्रों ने दाखिला लिया।

    रायगढ़ मेडिकल कॉलेज

    100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में स्टेट कोटा की 82 सीटों में से 79 भरी गईं, जबकि आल इंडिया कोटा की 15 सीटों में से केवल तीन पर दाखिला हुआ। यानी पहले चरण में यहां 82 छात्रों ने प्रवेश लिया।

    अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज

    राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर की 125 सीटों में से स्टेट कोटा की 104 सीटों पर 96 छात्रों ने दाखिला लिया। वहीं ऑल इंडिया कोटा की 18 सीटों में केवल चार भरी गईं। यानी कुल 100 छात्रों ने प्रवेश पाया।

    कोरबा मेडिकल कॉलेज

    बिसाहू दास महंत मेडिकल कॉलेज, कोरबा में कुल 125 सीटें हैं। इनमें से स्टेट कोटा की 100 सीटों में 97 पर दाखिला हुआ, जबकि ऑल इंडिया कोटा की 25 सीटों में से सिर्फ तीन सीटें भरी जा सकीं।

    बिलासपुर मेडिकल कॉलेज

    छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर में 150 सीटें उपलब्ध हैं। पहले चरण में स्टेट कोटा की 124 सीटों में से 118 पर दाखिला हुआ। वहीं ऑल इंडिया कोटा की 22 सीटों में से केवल 3 ही भरी जा सकीं। यानी यहां कुल 121 छात्रों ने प्रवेश लिया।

    राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज

    भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव में 125 सीटें हैं। पहले चरण में स्टेट कोटा की 104 सीटों में 98 भरी गईं और आल इंडिया कोटा की 18 सीटों में सिर्फ 3 पर दाखिला हुआ। कुल 101 छात्रों ने प्रवेश लिया।

    बीडीएस सीटों की स्थिति

    454 बीडीएस सीटों में से केवल 284 पर ही दाखिला हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्र-छात्राओं की पहली प्राथमिकता एमबीबीएस रहती है, जिस कारण बीडीएस की सीटें अपेक्षाकृत खाली रह जाती हैं।

    27 अगस्त से दूसरा चरण होगा शुरू

    पहले चरण में 1,680 छात्रों ने प्रवेश लिया, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने 27 अगस्त से दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इसमें शेष सीटों का आवंटन किया जाएगा।

