CG Medical Admission: पहले चरण में 1,680 छात्रों ने लिया Admission, दूसरा राउंड 27 अगस्त से

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। काउंसलिंग के पहले चरण में कुल 1,988 सीटों का आवंटन किया गया था, जिनमें 1,534 सीटें एमबीबीएस और 454 सीटें बीडीएस की थीं। इनमें से एमबीबीएस की 1,396 सीटों और बीडीएस की 284 सीटों पर छात्रों ने दाखिला लिया है। शेष सीटों के लिए दूसरा चरण 27 अगस्त से शुरू होगा।

रायपुर मेडिकल कॉलेज में सर्वाधिक दाखिले रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर में कुल 200 सीटें हैं। इनमें स्टेट कोटा से 186 सीटें आवंटित हुईं, जिनमें 163 पर छात्रों ने दाखिला लिया। वहीं ऑल इंडिया कोटा की 34 सीटों में से केवल 20 पर प्रवेश हुआ। इस तरह रायपुर कॉलेज में कुल 183 छात्रों ने दाखिला लिया।

रायगढ़ मेडिकल कॉलेज 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में स्टेट कोटा की 82 सीटों में से 79 भरी गईं, जबकि आल इंडिया कोटा की 15 सीटों में से केवल तीन पर दाखिला हुआ। यानी पहले चरण में यहां 82 छात्रों ने प्रवेश लिया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर की 125 सीटों में से स्टेट कोटा की 104 सीटों पर 96 छात्रों ने दाखिला लिया। वहीं ऑल इंडिया कोटा की 18 सीटों में केवल चार भरी गईं। यानी कुल 100 छात्रों ने प्रवेश पाया।