SSC CGL Tier-1 Result 2025: कब आएगा रिजल्ट? सामने आया लेटेस्ट अपडेट

एजुकेशन डेस्क। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर-1 एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा SSC CGL Tier 1 Result 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर की जाएगी। नतीजे एक पीडीएफ फॉर्मेट में घोषित होंगे, जिसमें सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज होंगे।

एसएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी किया जायेगा। इस कटऑफ अंक को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार टियर-2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। दूसरे चरण की परीक्षा जनवरी/फरवरी 2026 में आयोजित की जा सकती है, जिसके लिए सफल अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

14,582 पदों पर होंगी नियुक्तियां

इस भर्ती के माध्यम से एसएससी की ओर से कुल 14,582 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ग : पदों की संख्या

अनारक्षित वर्ग : 6,183

ओबीसी : 3,721

ईडब्ल्यूएस : 1,423

एससी : 2,167

एसटी : 1,088

कुल : 14,582

रिजल्ट चेक करने का तरीका

SSC CGL Tier 1 Result 2025 जारी होते ही उम्मीदवारों को निम्न चरणों का पालन करना होगा:

1. सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें।

2. वेबसाइट के होमपेज पर ‘Result’ सेक्शन में जाएं।

3. संबंधित रिजल्ट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।

4. रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

5. पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

आपको बता दें कि एसएससी की ओर से सीजीएल पहले चरण की परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर 2025 तक कुल 45 शिफ्ट में करवाया गया था। प्रोविजनल आंसर की पहले ही जारी की जा चुकी है और आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया गया था। नतीजे जारी होने के साथ या उससे पहले फाइनल आंसर की भी जारी की जा सकती है, जो सर्वमान्य होगी और जिस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी।

