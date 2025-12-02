SSC GD Constable 2026: निकली सरकारी भर्ती, 25,487 पदों के लिए आवेदन शुरू, यहां Direct Link से करें अप्लाई

डिजिटल डेस्क। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। कमीशन ने 25,487 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 2026 भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर केवल ऑनलाइन माध्यम से कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।

भर्ती विवरण और पात्रता मानदंड

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 25,487 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

शैक्षिक योग्यता: इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिकुलेशन) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: आवेदन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणी (Reserved Category) से आने वाले उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस: ₹100/-

एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी: शुल्क से पूर्णतः मुक्त (निशुल्क)

आवेदन प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)

अभ्यर्थी नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके घर बैठे स्वयं आवेदन कर सकते हैं:

1. सबसे पहले, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2. वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए 'Apply' लिंक पर क्लिक करें और संबंधित भर्ती लिंक चुनें।

3. अगर आप नए यूजर हैं, तो 'New User? Register Now' लिंक पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी भरकर पंजीकरण (Registration) करें।

4. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग-इन करें और फॉर्म में सभी आवश्यक डिटेल भरें।

5. अंत में, निर्धारित आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) ऑनलाइन जमा करें।

6. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

