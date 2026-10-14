स्नातक पूरक परीक्षाओं के रिजल्ट 31 अक्टूबर तक, डीएवीवी ने मूल्यांकन को लेकर दी डेडलाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाओं के परिणाम को लेकर समयसीमा निर्धारित कर दी। द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाओं का रिजल्ट 31 अक्टूबर तक और प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अपने परिणाम के लिए 5 नवंबर तक इंतजार करना होगा।

विश्वविद्यालय ने समय पर रिजल्ट जारी करने के लिए मूल्यांकन केंद्र और आइटी सेंटर को भी डेडलाइन दी। अधिकारियों के मुताबिक पूरक विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की प्रक्रिया होना है। इसके चलते ही परिणाम जल्द निकाले जा रहे है।