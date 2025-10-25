Bihar Election 2025: 'अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार', चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा वादा

डिजिटल डेस्क: विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों का प्रचार जोरों पर है। बिहार में सभाओं और रैलियों का दौर जारी है। इस विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार देना एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए नौकरियों और रोजगार के वादे कर रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अगले 5 साल में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की वादा किया है।

मुख्यमंत्री नीतीषश कुमार शुक्रवार को पटना के दानापुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा, "10 लाख लोगों को पहले ही सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 40 लाख लोगों को नौकरी के अवसर मिले हैं। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे।" साथ ही अपने भाषण के दौरान उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल की कमियों को भी उजागर किया।

पुरानी सरकार के कार्यकाल पर बोलें नीतीश कुमार पुरानी सरकार के कार्यकाल को लेकर जनसभा के दौरान नीतीश कुमार ने कई बातें कही। उन्होंने कहा, "समाज में धार्मिक विवाद थे, हिंदू-मुस्लिम बहसें होती थीं... शिक्षा एक बड़ी समस्या थी; केवल कुछ ही बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाते थे... चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की गंभीर उपेक्षा की गई थी... बिजली की कमी थी..." अपने भाषण के दौरान उन्होंने पटना की स्थिति के बारे में युवाओं को बताने के लिए भी आग्रह किया। पटना की स्थिति को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें की। उन्होंने कहा "पटना की स्थिति ठीक नहीं थी... जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तब शहर के विकास ने गति पकड़ी... जिन्होंने दोनों चरण देखे हैं, वे युवा पीढ़ी को राज्य में हमारी सरकार बनने से पहले पटना की स्थिति से अवगत कराएं।"