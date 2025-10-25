Bihar Election 2025: 'अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार', चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा वादा

डिजिटल डेस्क: विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों का प्रचार जोरों पर है। बिहार में सभाओं और रैलियों का दौर जारी है। इस विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार देना एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए नौकरियों और रोजगार के वादे कर रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अगले 5 साल में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की वादा किया है।
मुख्यमंत्री नीतीषश कुमार शुक्रवार को पटना के दानापुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा, "10 लाख लोगों को पहले ही सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 40 लाख लोगों को नौकरी के अवसर मिले हैं। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे।" साथ ही अपने भाषण के दौरान उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल की कमियों को भी उजागर किया।
पुरानी सरकार के कार्यकाल को लेकर जनसभा के दौरान नीतीश कुमार ने कई बातें कही। उन्होंने कहा, "समाज में धार्मिक विवाद थे, हिंदू-मुस्लिम बहसें होती थीं... शिक्षा एक बड़ी समस्या थी; केवल कुछ ही बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाते थे... चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की गंभीर उपेक्षा की गई थी... बिजली की कमी थी..."
अपने भाषण के दौरान उन्होंने पटना की स्थिति के बारे में युवाओं को बताने के लिए भी आग्रह किया। पटना की स्थिति को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें की। उन्होंने कहा "पटना की स्थिति ठीक नहीं थी... जब हमारी सरकार सत्ता में आई, तब शहर के विकास ने गति पकड़ी... जिन्होंने दोनों चरण देखे हैं, वे युवा पीढ़ी को राज्य में हमारी सरकार बनने से पहले पटना की स्थिति से अवगत कराएं।"
सीएम नीतीश कुमार ने इस सभा में अपने कार्यकाल की सफलताओं के बारे में बताया। साथ ही बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "1.21 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये दिए गए हैं, और बाकी महिलाओं को यह राशि देने की तारीखें तय कर दी गई हैं... जो महिलाएं अपना व्यवसाय अच्छी तरह से चला पाएंगे, उन्हें इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।"
बता दें कि नीतीश कुमार की जनता दल युनाइटेड पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ गठबंधन में लड़ रही है। जेडीए इस चुनाव में 101 सीटों पर लड़ रही है। वहीं भाजपा के भी 101 प्रत्याशी मैदान में हैं। एनडीए के इस गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं।
वहीं एनडीए के विपक्ष में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन बनाया है। इसमें दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (CPI-ML), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPM) और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) शामिल हैं।