Bihar Election 2025 LIVE: छपरा में गरजे पीएम मोदी, बोले- RJD और कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, अपनी रेटलिस्ट जारी की है

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Live: छपरा में बोलेते पीएम मोदी।

LIVE Bihar Assembly Election 2025 News Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के लिए अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। यही वजह है कि सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनावी प्रचार में उतर गए हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं।

