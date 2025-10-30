Bihar Election 2025 LIVE: छपरा में गरजे पीएम मोदी, बोले- RJD और कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, अपनी रेटलिस्ट जारी की है

LIVE Bihar Assembly Election 2025 News Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के लिए अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। यही वजह है कि सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनावी प्रचार में उतर गए हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा में कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार बिहार के तीर्थों और धरोहरों की भव्यता को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है। आस्था विरोधी, विकास विरोधी, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण में डुबे RJD-कांग्रेस के लोग घुसपैठियों को बचाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि RJD-कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र नहीं, अपनी रेटलिस्ट जारी की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद- रंगदारी, फिरौती, लूट-खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। जंगलराज से दूर रहेगा बिहार, फिर से NDA सरकार।
छपरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''लालटेन वाले, पंजे वाले या उनके INDI गठबंधन के साथी ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रैली में खुला एलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे।'