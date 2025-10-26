Bihar Election: कांग्रेस ने जारी की अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पहले फेज में राहुल-प्रियंका समेत इन नेताओं का नाम शामिल

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनावी सरगर्मी अब और बढ़ने वाली है। राजद द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के बाद अब कांग्रेस ने भी चुनावी रणभेरी बजा दी है। पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और छठ पूजा के बाद पूरे दमखम से प्रचार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है।
कांग्रेस की ओर से जारी पहली सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, तथा इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर 40 शीर्ष नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे।
पार्टी इस चुनाव में जनता से जुड़े वोट चोरी, संविधान से छेड़छाड़, युवाओं को रोजगार और शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर जोर देगी। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी की पहली जनसभा पटना या गया में आयोजित होने की संभावना है, जबकि प्रियंका गांधी उत्तर बिहार में महिला सम्मेलन और रोड शो करेंगी।
कांग्रेस इस बार पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफार्म और इंटरनेट मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने हर क्षेत्र के लिए जोनल प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो अपने इलाकों में प्रचार कार्यक्रमों की रणनीति बना रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर प्रचार सामग्री, नारे और वीडियो जारी किए जाएंगे।
कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष राजेश राठौड़ ने बताया कि छठ पूजा के बाद पूरा बिहार कांग्रेस के प्रचार से गूंजेगा। उन्होंने कहा, “इस बार हमारा नारा है – जनता की बात, कांग्रेस के साथ।” वहीं राठौड़ ने दावा किया कि महागठबंधन के तहत कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन की लहर पैदा करेगी।