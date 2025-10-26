Bihar Election: कांग्रेस ने जारी की अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पहले फेज में राहुल-प्रियंका समेत इन नेताओं का नाम शामिल

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनावी सरगर्मी अब और बढ़ने वाली है। राजद द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के बाद अब कांग्रेस ने भी चुनावी रणभेरी बजा दी है। पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और छठ पूजा के बाद पूरे दमखम से प्रचार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है।

स्टार प्रचारकों की लंबी सूची कांग्रेस की ओर से जारी पहली सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, तथा इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर 40 शीर्ष नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे।