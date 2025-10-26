मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election: कांग्रेस ने जारी की अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पहले फेज में राहुल-प्रियंका समेत इन नेताओं का नाम शामिल

    Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में, राजद के बाद अब कांग्रेस भी प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। छठ पूजा के बाद कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेता शामिल हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 07:54:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 07:54:00 PM (IST)
    Bihar Election: कांग्रेस ने जारी की अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पहले फेज में राहुल-प्रियंका समेत इन नेताओं का नाम शामिल
    कांग्रेस ने जारी की अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट।

    HighLights

    1. कांग्रेस का बिहार में चुनावी प्रचार शुरू
    2. 40 स्टार प्रचारकों की सूची हुई जारी
    3. डिजिटल प्रचार पर कांग्रेस का रहेगा जोर

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनावी सरगर्मी अब और बढ़ने वाली है। राजद द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के बाद अब कांग्रेस ने भी चुनावी रणभेरी बजा दी है। पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और छठ पूजा के बाद पूरे दमखम से प्रचार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है।

    स्टार प्रचारकों की लंबी सूची

    कांग्रेस की ओर से जारी पहली सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, तथा इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर 40 शीर्ष नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे।


    naidunia_image

    मुख्य मुद्दे होंगे जनता से जुड़े

    पार्टी इस चुनाव में जनता से जुड़े वोट चोरी, संविधान से छेड़छाड़, युवाओं को रोजगार और शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर जोर देगी। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी की पहली जनसभा पटना या गया में आयोजित होने की संभावना है, जबकि प्रियंका गांधी उत्तर बिहार में महिला सम्मेलन और रोड शो करेंगी।

    डिजिटल प्रचार पर रहेगा फोकस

    कांग्रेस इस बार पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफार्म और इंटरनेट मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने हर क्षेत्र के लिए जोनल प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो अपने इलाकों में प्रचार कार्यक्रमों की रणनीति बना रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर प्रचार सामग्री, नारे और वीडियो जारी किए जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- ECI Advisory: चुनाव आयोग का बड़ा एलान, Bihar Elections के लिए नई एडवाइजरी जारी

    “जनता की बात, कांग्रेस के साथ” बनेगा नारा

    कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष राजेश राठौड़ ने बताया कि छठ पूजा के बाद पूरा बिहार कांग्रेस के प्रचार से गूंजेगा। उन्होंने कहा, “इस बार हमारा नारा है – जनता की बात, कांग्रेस के साथ।” वहीं राठौड़ ने दावा किया कि महागठबंधन के तहत कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन की लहर पैदा करेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.