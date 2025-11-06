मेरी खबरें
    Bihar election 2025: SP की हत्या के बाद बिहार के भीम बांध में 20 वर्ष बाद मतदान

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान सुबह से जारी है। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले चार चुनावों से यह सीट जदयू के कब्जे में रही है। ऐसे में इस बार भाजपा नेता सम्राट की साख दांव पर है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 10:21:30 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 10:22:03 AM (IST)
    तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आज वोट डाले जा रहे हैं।

    HighLights

    1. तारापुर सीट से उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मैदान में
    2. पिछले 4 चुनावों से यह सीट जदयू के कब्जे में रही है
    3. नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 7 केंद्रों पर 20 वर्षों बाद मतदान

    डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान सुबह से जारी है। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई यही जानना चाहता है कि इस बार किसके सिर जीत का ताज सजेगा और कौन पिछड़ जाएगा। पिछले चार चुनावों से यह सीट जदयू के कब्जे में रही है। ऐसे में इस बार भाजपा नेता सम्राट चौधरी की साख दांव पर है।

    जिले की तीनों विधानसभाओं में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। वहीं, नक्सल प्रभावित इलाकों में भी इस बार लोगों का जोश देखने लायक है। 20 साल बाद इन क्षेत्रों के सात मतदान केंद्रों पर मतदाता खुलकर अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं।


    सुरक्षा की दृष्टि से इन बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। तारापुर के भीमबांध स्थित बूथ संख्या 310 (वन विभाग विश्रामालय) पर मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस केंद्र पर कुल 374 मतदाता हैं, जिनमें 170 महिलाएं और 204 पुरुष शामिल हैं।

    नक्सली हमलों की वजह से लंबे समय तक मतदान से वंचित रहे भीमबांध के लोगों ने आज इतिहास रच दिया। स्थानीय 81 वर्षीय बुजुर्ग विशुन देव सिंह ने बताया कि 2005 से पहले हम अपने गांव में ही मतदान करते थे, लेकिन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू की हत्या के बाद नक्सली घटनाओं के डर से प्रशासन ने मतदान केंद्र गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर कर दिया था।

    उस समय प्रशासन हमें वाहन या टमटम से वहां ले जाता था, लेकिन बुजुर्गों और महिलाओं के लिए इतनी दूर जाना मुश्किल होता था, जिससे मतदान प्रतिशत बहुत कम रह जाता था। इस बार गांव में ही मतदान केंद्र बनने से लोगों में नई ऊर्जा और विश्वास दिख रहा है।

