    Bihar election 2025 BJP List: भाजपा ने बिहार में इन बड़े नेताओं का टिकट काटा, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- 'पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है'

    भाजपा ने बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 71 प्रत्याशियों के नाम हैं। जबकि भाजपा के कई बड़े कद्दावर नेताओं का टिकट कट गया है। इसमें वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का नाम भी शामिल है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 04:07:51 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 04:10:59 PM (IST)
    भाजपा ने कई बड़े नेताओं का नाम काटा

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: विधानसभा चुनाव में भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा की ओर से बिहार में अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में भाजपा ने 71 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। लिस्ट जारी होते ही बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि भाजपा की और से कई बड़े और दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया गया है।

    भाजपा की ओर से बिहार के कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं का नाम काट दिया गया है। जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, कुम्हारार के विधायक अरुण सिन्हा का नाम शामिल है। ऐसे में इन नेताओं से जुड़े कार्यकर्ताओं में पार्टी के फैसले के खिलाफ रोष है।


    भाजपा ने इन सीटिंग विधायकों का टिकट काटा

    • रिगा मोतीलाल - कानन

    • रामसूरत राय - औराई

    • रामप्रीत पासवान - राजनगर

    • स्वर्णा सिंह गौड़ा - बौराम

    • डॉ. निक्की हेम्ब्रम - कटोरिया

    • मिथिलेश कुमार - सीतामढ़ी

    नंदकिशोर यादव का बयान आया सामने

    बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की टिकट कटने के बाद उनकी ओर से बयान आया है। उन्होंने अपने टिकट कटने को लेकर कहा 'मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। नई पीढ़ी का स्वागत है अभिनंदन है।'

    साथ ही उन्होंने कहा कि पटना साहिब विधानसभा के लोगों ने मुझे लगातर 7 बार विजयी बनाया है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में जो स्नेह और प्यार मुझे दिया उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। सबका आभार।

    आरा से 'टाइगर' मैदान में

    बता दें कि भाजपा ने पहली लिस्ट में जिन नेताओं का टिकट काटा है, उसमें वो आरा, पटना साहिब और कुम्हरार सीट से विधायक हैं। भाजपा ने आरा से संजय सिंह 'टाइगर' को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है। जबकी कुम्हरार से संजय गुप्ता को टिकट मिली है।

